Here's your guide to the weekend's live sport on TV
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
FRIDAY, MARCH 26
CRICKET
ODI: INDIA V ENGLAND
SKY SPORTS, 7.30AM
FORMULA 1
BAHRAIN GARND PRIX
SKY SPORTS, 11AM
GOLF
WGC MATCHPLAY
SKY SPORTS, 2.15PM
RUGBY
6N: FRANCE V SCOTLAND
VIRGIN MEDIA, BBC, 7.30PM
SOCCER
WATERFORD V SLIGO RVS
RTE2, 7.30PM
SATURDAY, MARCH 27
GOLF
WGC MATCHPLAY
SKY SPORTS, 12.30PM
HORSE RACING
DONCASTER, KEMPTON
UTV, 1.25PM
RUGBY
LEINSTER V MUNSTER
TG4, EIRSPORT, 4.15PM
SOCCER
WCQ: REP OF IRELAND V LUXEMBOURG
RTE2, SKY SPORTS, 7PM
SOCCER
WALES V MEXICO
SKY SPORTS, 7.55PM
SUNDAY, MARCH 28
CRICKET
ODI: INDIA V ENGLAND
SKY SPORTS, 8.30AM
RUGBY
DRAGONS V EDINBURGH
EIRSPORT 1, 1.55PM
HORSE RACING
LIMERICK & NAAS
TG4, 2PM
MOTOR RACING
BAHRAIN GRAND PRIX
SKY SPORTS, 2.30PM
GOLF
WGC MATCHPLAY
SKY SPORTS, 3PM
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