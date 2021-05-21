Your guide to the weekend's live sport on TV

Colm Kinsella

Reporter:

Colm Kinsella

Your guide to the weekend's live sport on TV

FRIDAY, MAY 21

GOLF
US PGA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 1PM

SOCCER
BLACKPOOL V OXFORD UTD
SKY SPORTS, 7.30PM

RUGBY
LEICESTER V MONTPELLIER
BT SPORT 1, 7PM

SWIMMING
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
BBC RED BUTTON, 4.50PM

LADIES FOOTBALL
CORK V TIPPERARY
TG4, 7.20PM

SATURDAY, MAY 22

GOLF
US PGA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 1PM

HURLING
TIPPERARY V GALWAY
TG4, 1PM

HORSE RACING
IRISH GUINEAS FESTIVAL
RTE1, 2PM

SOCCER
SUNDERLAND V LINCOLN
SKY SPORTS, 2.45PM

RUGBY
LA ROCHELLE V TOULOUSE
VIRGIN MEDIA TWO, CHANNEL 4, BT SPORT, 4PM

SUNDAY, MAY 23

FORMULA 1
MONACO GRAND PRIX
SKY SPORTS F1, 12.30PM

GOLF
US PGA CHAMPIONSHIP
SKY SPORTS, 1PM

GAELIC FOOTBALL
DUBLIN V KERRY
TG4, 1.45PM

HURLING
WATERFORD V LIMERICK
TG4, 3.45PM

HORSE RACING
IRISH GUINEAS FESTIVAL
RTE 1, 1.50PM